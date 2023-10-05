Экс-разведчик объяснил, почему путин идет на уступки кадырову.

Бывший сотрудник кгб и службы внешней разведки рф* Сергей Жирнов заявил, что во время своего "режима" владимир путин часто уступал рамзану кадырову. Этот обычай сохраняется и сегодня.

Об этом Жирнов рассказал 24 каналу.

Он сообщил, что после закрытой встречи с владимиром путиным 28 сентября рамзан кадыров назвал себя "воином путина". А в ответ президент рф пообещал построить для него мечеть в москве. По словам Жирнова, происходит исламизация россии, потому что путин, опасаясь потенциальной дестабилизации в Чечне, старается угодить кадырову.

Как говорит Жирнов, это вековая практика. Путин пытался сохранить особые привилегии для мусульман, понимая, что это население несопоставимо с коренными россиянами и что оно более активно и опасно.

"Путин очень этого опасался, и поэтому, кстати, проиграл Чеченскую войну и признал это. Он поставил отца кадырова, а затем и его сына, заключив с ними социальный контракт: они будут держать "исламских террористов" под контролем. Россия будет выплачивать им дань за это. Чечня представляет активную угрозу", - подчеркнул экс-разведчик.

Жирнов отметил, что в последнее время путин наиболее активно подавляет российских ультранационалистов, как, например, в случаях с евгением пригожиным или игорем стрелковым-гиркиным, но при этом главарь кремля закрывает глаза на историю, когда «мусульманин кадыров (15-летний сын рамзана Кадырова) всячески издевается над россиянином», избивая его в волгоградском СИЗО, где подростка вообще не должно быть. Никаких мер по инциденту, который Жирнов назвал уголовным преступлением, не принимается.

Он добавил, что следствие должно было бы начать расследование, но сомнительно, что какие-либо меры будут предприняты против сына кадырова за издевательства, даже если причиной нападения было, как утверждается, сжигание Корана.

Курсор писал, что кадыров отличился «нестандартным» решением на фоне слухов о своей болезни.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!