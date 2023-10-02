У Зеленского резко отреагировали на скандальный троллинг Илона Маска

Публикация миллиардера вызвала соответствующую реакцию.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал то, как известные деятели пытаются шутить на тему войны.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, любое оказание поддержки *рф – это прямая инвестиция в войну, геноцид, эскалацию, убийство свободного мира и право на безнаказанность.

"Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня — это безусловное поощрение российской пропаганды, которая оправдывает массовое насилие и разрушения. К сожалению, далеко не все и не всегда, будучи значимыми медийными фигурами, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки и крики детей, которые теряют своих родителей", – заявил он.

Вероятно, таким образом Подоляк отреагировал на то, как американский миллиардер Илон Маск пошутил о войне в Украине и Владимире Зеленском.

Отметим, что сегодня, 2 октября, гендиректор Х разместил в своей соцсети мем, высмеивающий Зеленского, потому что тот просит иностранные государства поддерживать Украину.

"Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов", – сказано на картинке.

Кроме этого, на скандал отреагировала Верховная Рада Украины.

"Тот случай, когда чувак Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через 5 минут он был по завязки в д*рьме", – написал спикер Руслан Стефанчук.

Также "Курсор" сообщал, что Илон Маск прокомментировал обвинения в росте антисемитизма в своей соцсети

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!