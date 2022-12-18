Путин едет к Лукашенко: о чем будут говорить

Не так давно путин провел служебное совещание с руководством вооруженных сил российской федерации.

Президент рф владимир путин* планирует обсудить с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко введение белорусских войск в войну против Украины. Для этого путин прибудет лично на встречу с Лукашенко.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, не так давно путин провел служебное совещание с руководством вооруженных сил российской федерации, в ходе которого он рассматривал предложения военного командования на ближайшие и среднесрочные перспективы.

После этого путин анонсировал встречу с руководством Республики Беларусь, которая состоится в скором времени.

«На наш взгляд, в ходе этой встречи будут отрабатываться вопросы дальнейшей агрессии против Украины и более широкого вовлечения вооруженных сил Республики Беларусь в операцию против Украины, в частности, по нашему мнению, и на суше», — отметил Наев.

Как сообщал Курсор, визит президента рф путина в Беларусь был под угрозой срыва из-за Лукашенко. В субботу утром путину якобы доложили, что Лукашенко плохо себя чувствует, а через несколько часов белорусская сторона осторожно намекнула, что у Александра Григорьевича грипп.

Такие данные поступили от бывшего генерала службы внешней разведки рф, который ведет свой канал, но также этот Телеграм- канал связывают с пропагандистом рф соловьёвым.

Однако российский президент скептически прореагировал на подобные сообщения, то ли не поверив, то ли понимая важность того, какие цели он запланировал на визит в Беларусь. По альтернативным данным из ближнего круга Лукашенко, чувствовал он себя прекрасно и никаких симптомов гриппа у него нет.

Ранее Курсор писал, что эксперты ISW разгадали план Лукашенко.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!