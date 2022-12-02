Эксперты ISW разгадали план Лукашенко

россия* пытается надавить на Лукашенко, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Украину и НАТО в росте числа провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.

Об этом говорится в докладе американского Института войны ISW.

Эксперты отметили, что Лукашенко заявил, что белорусским властям удалось удержать потенциального противника от применения военной силы против Беларуси и что НАТО наращивает силы и усиливает боевую подготовку в соседних странах.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что непосредственной подготовки к войне нет и что Беларусь будет только защищать свою территорию. Также представитель Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Вадим Скибицкий сообщил, что признаков формирования ударной группы на территории Беларуси нет.

По мнению экспертов, Лукашенко и Хренин, вероятно, сделали комментарии, чтобы поддержать то, что ISW ранее оценила как продолжающуюся информационную операцию, направленную на закрепление украинских сил на границе с Беларусью в ответ на угрозу вступления Беларуси в войну.

Лукашенко и Хренин также, вероятно, сосредоточили информационную операцию на предполагаемой агрессии НАТО и провокационных действиях вдоль белорусской границы, чтобы предположить, что белорусским военным необходимо оставаться в Беларуси для защиты от потенциальной агрессии НАТО, и тем самым создать информационные условия для сопротивления российскому давлению с целью вступления Беларуси в войну в Украине.

ISW продолжает считать, что вступление Беларуси в войну россии с Украиной крайне маловероятно.

Ранее Курсор писал, что эксперт предположил, почему Лукашенко не вступает в войну против Украины. По словам эксперта, путин не будет постоянно терпеть проделки Лукашенко.

Курсор сообщал, что президент российской федерации долгое время инвестировал в Беларусь, потому что хотел установить над государством контроль. И ему практически это удалось, но заставить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко официально вступить в войну против Украины он не может.

Наша редакция писала, что Лукашенко откровенно рассказал об отношении белорусов к войне. По словам белорусского диктатора, «надо помочь нашим людям за пределами нашей страны».