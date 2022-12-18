Лукашенко пытался сорвать визит путина в Беларусь

Визит президента рф путина* в Беларусь, который состоялся 17 декабря, был под угрозой срыва из-за Лукашенко.
Об этом информирует Униан.
В субботу утром путину якобы доложили, что Лукашенко плохо себя чувствует, а через несколько часов белорусская сторона осторожно намекнула, что у Александра Григорьевича грипп.
Такие данные поступили от бывшего генерала службы внешней разведки рф, который ведет свой канал, но также этот Телеграм- канал связывают с пропагандистом рф соловьёвым.
Однако российский президент скептически прореагировал на подобные сообщения, то ли не поверив, то ли понимая важность того, какие цели он запланировал на визит в Беларусь.
По альтернативным данным из ближнего круга Лукашенко, чувствовал он себя прекрасно и никаких симптомов гриппа у него нет.
Ранее Курсор писал, что эксперты ISW разгадали план Лукашенко.
Напомним, наш сайт сообщал, что раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф. «Антисемитизм снова стал официальной государственной политикой в россии,» — уверен бывший главный раввин москвы.
Кроме того, редакция писала, что Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!