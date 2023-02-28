Сколько путин заработал на продаже водки «путинка» — СМИ назвали сумму

Пик продаж пришелся на период, когда в россии был пик смертности по связанным с употреблением алкоголя причинам.

Расследователи выяснили, что *владимир путин и его друзья получили от бизнеса по продаже водки «путинка» как минимум 500 млн долларов.

Об этом сообщили в «Проекте».

Предполагается, что бренд водки «путинка» в течение долгого времени находился во владении компании Ermira, также известной как «кошелек» президента рф. Со счетом этой компании приобретали недвижимость для близких путина.

В 2004 году права на товарные знаки «путинки» заполучила компания «ПромИмпэкс», которая находилась под управлением и во владении менеджеров аркадия ротенберга. Спустя 10 лет права на «путинку» передали компании «Реал-Инвест» – российская «дочка» компании Ermirа.

За использование бренда компания получала роялти от московского алкогольного завода «Кристалл», который тоже контролируют люди ротенберга. Согласно информации расследователей, за период с 2004 по 2019 годы этот бизнес принес прибыль в размере около 500 млн долларов.

Саму водку продавала «Восточно-Европейская дистрибуторская компания», которой владеет президент федерации дзюдо, ближайший друг и партнер роттенбергов василий анисимов.

Уже в 2020 году «путинкой» стала владеть фирма «Байкал-Инвест», формально связанная с ротенбергом. Неформально же компания, вероятно, связана все с той же Ermira.

Журналисты утверждают, что в 2005 году «путинка» была лидером продаж в рф — всего за год удалось продать 40 млн литров водки под этим брендом. В тот же период в россии был зафиксирован пик смертности по связанным с употреблением алкоголя причинам — умерло 104 тысячи человек.

Также «Курсор» сообщал, что журналисты впервые показали резиденцию путина, возле которой построен терем для любовницы и детей диктатора.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!