Лукашенко прилетел в Китай на переговоры с Си Цзиньпином: что обсудят

Александр Лукашенко, который не был признан международным сообществом в качестве легитимного президента Беларуси, прибыл в Китай 28 февраля. Он намеревается встретиться с главой КНР, Си Цзиньпином.

Об этом сообщает «Белта«.

Самолет Лукашенко совершил посадку в аэропорту Пекина. Он планирует пробыть в Китае до 2 марта, чтобы провести «ряд встреч с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций».

Белорусские СМИ сообщают, что Лукашенко и Си проведут переговоры в узком и расширенном составах. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан «большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах».

В Институте изучения войны считают, что Александр Лукашенко планирует встретиться с Си Цзиньпином для того, чтобы помочь россии и Китаю избежать санкций на фоне сообщений о том, что Китай рассматривает возможность предоставления * рф летальной помощи. В институте напомнили, что Лукашенко объявил о планах посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с Си Цзиньпином, вероятно, для подписания соглашений о торговле, инвестициях, масштабных совместных проектах и других вопросах.

Сообщается, что российские и китайские чиновники также разработали планы поставки беспилотников в рф по фальсифицированным товаросопроводительным документам во избежание международных санкций. Китай может попытаться использовать договоренности с Беларусью, чтобы скрыть факты нарушений санкций».

Напомним, что у российской федерации осталось мало союзников, но она ищет способы возобновить свои ресурсы, чтобы продолжать войну на территории Украины. И есть информация, что к помощи агрессору склоняется Пекин, несмотря на то, что Китай официально сохраняет нейтралитет по отношению к военному конфликту.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!