Ожидается, что глава рф путин объявит в следующем месяце свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.

Ожидается, что президент рф* владимир путин объявит в следующем месяце свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года.

Об этом сообщили сегодня утром во вторник в российской газете "Коммерсантъ", ссылаясь на источники, близкие к администрации.

Согласно сообщению, путин еще не решил, как объявить свою кандидатуру, но «идеологическая основа» путинской кампании будет находиться под заголовком: «россия — отдельная цивилизация, семья семей, для которой важны традиционные ценности и на которую нападают враги, но они ничего не добьются».

Источник, близкий к путину, заявил, что, хотя окончательное решение еще не принято, путин уже начал неофициальную кампанию.

Президентская кампания в рф начнется с момента назначения советом федерации. Согласно закону, это решение должны принять не раньше чем за 100 дней и не позже чем за 90 дней до дня голосования, которым будет 17 марта 2024 года. Так, назначение выборов планируется в срок с 8 по 18 декабря этого года.

Президент путин пока публично не объявил о своем участии в выборах. "По закону наш парламент должен принять решение в конце года: когда решение будет принято, будут объявлены выборы, назначена дата и тогда мы поговорим", - пояснил ранее путин.

Выбор ноября месяца обусловлен тем, что в этом месяце в москве откроется выставка достижений народного хозяйства. "Это будет центральное событие всей кампании", - подробно пояснил российской газете источник. Выставка «россия» пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, то есть по срокам «перекроет» президентскую кампанию.

Согласно указу главы государства, форум проводится «в целях демонстрации важнейших достижений российской федерации в различных отраслях экономики» и «положительного опыта развития субъектов, входящих в состав рф».

"Фактически это достижения владимира путина", - пояснил источник. Много внимания на форуме будет уделено стендам регионов, которые призваны показать все многообразие россии.

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