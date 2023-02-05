Путин и Лукашенко провели беседу: о чем они договорились

Диктаторы коснулись темы безопасности их государств и многих других.

Президенты *россии и Беларуси, владимир путин и Александр Лукашенко, провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Диктаторы обсудили три блока вопросов сотрудничества. В частности, двусторонние отношения: обсудили общую повестку взаимодействия в экономике, политике, вопросы безопасности. В частности, говорили о дальнейших действиях в рамках Союзного государства по обеспечению безопасности Беларуси и россии.

Также они договорились дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя Правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия.

Помимо этого путин и Лукашенко говорили о подготовке к заседанию Высшего госсовета. В связи с тем, что на февраль запланировано заседание Совета министров Союзного государства, Высший госсовет предварительно планируется провести в апреле-мае. На заседании, как ожидается, имеющиеся договоренности будут формализованы, подписаны соответствующие документы.

«Курсор» сообщал, что в россии заговорили о новой волне мобилизации.

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