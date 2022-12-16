Путин использует два инструмента, чтобы достичь своих целей в войне – ISW

Российская федерация* пытается достичь целей в войне в Украине, хотя проигрывает на фронте и несет большие потери. Аналитики ISW говорят, что сейчас российский диктатор для достижения своих целей использует два военных инструмента.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По их словам, агрессор хочет вынудить Украину сесть за стол переговоров с помощью массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре и наступательных операций на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Авдеевки.

В отчете ISW сказано, что на данный момент российские оккупанты усилили свое присутствие в Донецкой области, высвободив боевую мощь после отступления с правого берега Херсонского региона. Армия агрессора пытается выполнить приказ путина по захвату всего Донбасса, поэтому там солдаты проводят атаки, пытаясь прорвать оборону ВСУ.

Вероятно, глава кремля думает, что наступление в области операции поставят под угрозу способность Украины защищать территорию и нанесут ущерб боевой мощи украинской армии. Соответственно у Киева якобы не останется выбора кроме как договариваться о прекращении огня, а это даст рф возможность восстановить ресурсы.

Но аналитики подчеркивают, что эти военные инструменты не могут заставить Украину вести переговоры.

«Курсор» писал ранее, что минимальные политические цели, которые преследует российская федерация в войне против Украины, не изменились. Агрессор все еще пытается заполучить контроль над всей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.