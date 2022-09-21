Путин меняет тактику, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ — аналитики ISW

Аналитики отметили, что планы кремля* провести так называемые «референдумы» рассчитаны на внутреннюю аудиторию.

Президент россии владимир путин, вероятно, также намерен сдержать продолжающиеся контрнаступления Украины, аннексировав оккупированную территорию Украины и представив попытки Украины освободить оккупированную территорию как нападение на россию.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, российские официальные лица и пропагандисты, такие как заместитель председателя совета безопасности рф дмитрий медведев, 20 сентября выступили с расплывчатыми предупреждениями о том, что «вторжение на территорию россии является преступлением, а совершение этого преступления позволяет использовать все средства самообороны». Кремль, вероятно, намеревается этими расплывчатыми предупреждениями усугубить украинские и глобальные опасения по поводу ядерной эскалации.

Однако путин уже отказался применять какие-либо красные линии для конкретных территорий в ответ на нападения Украины на аннексированный рф Крым, оккупированную территорию, которую он контролирует в течение восьми лет и объявляет российской.

Украинские и западные лидеры отреагировали на сообщения о предстоящих «референдумах» новыми заявлениями о приверженности восстановлению суверенитета Украины над оккупированной украинской территорией.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 20 сентября, что «фиктивные «референдумы» ничего не изменят… Украина имеет полное право освобождать свои территории и будет продолжать освобождать их, что бы ни говорила рф».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «фиктивные референдумы только еще больше ухудшат ситуацию, и поэтому нам необходимо оказывать больше поддержки Украине». Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что США «никогда не признают эту территорию ничем иным, кроме как частью Украины», и будет продолжать оказывать «историческую поддержку» Украине.

Путин, вероятно, надеется улучшить возможности рф по формированию вооруженных сил, призвав россиян идти добровольцами на войну, чтобы «защитить» недавно заявленную российскую территорию. Путин и его советники, очевидно, осознали, что нынешних российских сил недостаточно для завоевания Украины и что усилия по быстрому созданию крупных вооруженных сил за счет добровольной мобилизации не удовлетворяют требованиям российских вооруженных сил. Таким образом, путин, вероятно, устанавливает правовые и информационные условия для улучшения формирования российской армии, не прибегая к расширенной воинской повинности.

Также путин считает, что он может апеллировать к русскому этнонационализму и защите якобы «русских народов» и претендовать на русские земли для создания дополнительных добровольческих сил.

Ранее Курсор писал, что главари так званых «дрн» и «лнр» денис пушилин и леонид пасечник заявили, что готовятся с 23 по 27 сентября провести на оккупированных территориях Украины псевдореферендумы по поводу «присоединения» к российской федерации. Соответствующие заявления сделали и коллаборационные «власти» Херсонской и Запорожской областей.

Наша редакция сообщала, что мировые страны начали осуждать проведение «референдумов» на территориях Украины, которые попали в оккупацию росссийской армии. Президент Франции назвал это «цинизмом и провокацией».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!