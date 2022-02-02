Путин: Мы остаемся открытыми для переговоров с Западом

Владимир Путин заявил, что все еще можно договориться о прекращении противостояния вокруг Украины, если будут учтены интересы безопасности Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин заявил во вторник, что США и их союзники игнорируют главные требования России в области безопасности, но добавил, что Москва по-прежнему открыта для переговоров с Западом по ослаблению напряженности вокруг Украины.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Путин заявил, что переговоры о прекращении противостояния возможны, если будут учтены интересы всех сторон, включая интересы безопасности России.

«Надеюсь, что в конечном итоге мы найдем решение, хотя мы понимаем, что это будет непросто», — сказал Путин.

Россия отрицает намерение напасть на Украину, но переговоры между Россией и Западом до сих пор не дали никакого прогресса.

США и их союзники отвергли требования России о прекращении расширения НАТО на Украину и другие бывшие советские республики, замораживании размещения там вооружений и свертывании сил альянса из Восточной Европы.

Путин утверждает, что отказ западных союзников выполнить требования России нарушает их обязательства по обеспечению безопасности для всех стран. Во вторник он предупредил, что вступление Украины в НАТО может привести к ситуации, когда украинские власти начнут военные действия, чтобы вернуть контроль над Крымом или районами, контролируемыми поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны.

«Представьте себе, что Украина становится членом НАТО и начинает эти военные действия», — сказал Путин. «Надо ли нам тогда воевать с НАТО? Кто-нибудь думал об этом?».

Курсор ранее писал, что тысячи элитных российских спецназовцев направляются к границе с Украиной. Кремль направил 14-ю бригаду спецназа, состоящую из 2000 первоклассных солдат, специалистов по диверсиям и тайных оперативников, на границу Украины с Беларусью.

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