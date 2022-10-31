Путин намерен продолжать войну в 2023 году- аналитики ISW

Российская федерация попытается в следующем году удержать захваченные территории Украины и создать условия для прекращения западной поддержки Киева.

Об этом сообщает ISW.

Аналитики считают, что путин будет пытаться продлить военные действия, весной он отправит на фронт в Украину новых призывников после 4-5 месяцев подготовки, чтобы возобновить наступательные операции. Однако он вряд ли пойдет на эскалацию с использованием тактического ядерного оружия.

Эксперты считают, что путин не будет стремиться к прямому военному конфликту с НАТО. Он может намекать на использование оружия массового поражения и угрожать Альянсу, чтобы остановить западную помощь Украине.

Аналитики Института также подчеркнули, что недавно завершившаяся частичная мобилизация в россии свидетельствует о том, что российский диктатор не рассчитывает на прекращение огня или эскалацию, которая могла завершить войну на его условиях.

«Курсор» писал ранее, что путин продолжит войну против Украины, потому это этого требуют его приспешники — лидер чечни рамзан кадыров и глава «вагнера» евгений пригожин. Именно они откровенно критикуют ход войны и действия минобороны, а путин не может уйти, так как этим он покажет свою слабость.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!