Аналитики ISW рассказали, почему путин будет продолжать войну в Украине

В россии* растет недовольство военными действиями рф в Украине, поэтому президент владимир путин продолжит бороться за умиротворение сторонников войны в долгосрочной перспективе.

По словам аналитиков, путин продолжит войну против Украины, потому это этого требуют его приспешники — лидер чечни рамзан кадыров и глава «вагнера» евгений пригожин. Именно они откровенно критикуют ход войны и действия минобороны, а путин не может уйти, так как этим он покажет свою слабость.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики заявили, что путин будет и дальше продолжить войну, чтобы «успокоить провоенную группу в долгосрочной перспективе. Они обратили внимание на заявления кадырова, который называл удары по Украине «слабыми», призвал «стереть украинские города с земли» и снова угрожал взять Киев, Харьков и Одессу. А еще кадыров откровенно назвал войну войной, а не «специальной военной операцией».

Также эксперты отметили, что кадыров недоволен отсутствием ответных мер со стороны россии, несмотря на введение военного положения. При этом, кадыров мало высказывался в течение всего октября.

Кроме этого, с критикой российских действия выступил и пригожин. По его словам, минобороны рф зависит от наемников его «вагнера». Эксперты отмечают, что это говорит о том, что сейчас пригожин занимает уникальную должность.

«Все это позволяет ему пожинать преимущества зависимости путина от сил вагнера, не неся формальной ответственности за ось или территорию в Украине и оказывая значительное влияние в информационном пространстве. Он также становится все популярнее в Telegram, напрямую взаимодействует с онлайн-изданиями и финансирует медиаконгломерат RiaFan. Он использует все больше платформ для получения власти и все больше зависим режим путина от себя», — отмечают эксперты.

В Институте заявили, что режим путина во многом зависит от путинской монополизации государственного информационного пространства, но пригожин все больше бросает вызов этой монополии.

ISW ранее оценивала, что ракетная кампания путина вряд ли удовлетворит провоенный националистический лагерь в долгосрочной перспективе, учитывая, что путин не может исправить многие недостатки российской военной кампании на Украине и не может выполнить свои максималистские обещания.

Ранее Курсор писал, что в разведке Украины назвали вероятных преемников путина.

Наша редакция писала, что российский публицист назвал три главные ошибки путина. Российский публицист Андрей Пионтковский отметил, что с владимиром путиным уже произошло нечто психологически страшное.

Курсор сообщал, что президента рф владмира путина готовят к «пенсии»: у Зеленского назвали основные признаки. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что культ путина постепенно уже разрушается.

Кроме этого, сообщалось о том, как история расплатится с путиным. Десятилетиями путин использовал машину российской пропаганды ради дискредитации Украины и возвышения россиян над остальными славянскими народами. Итогом стало кровопролитное вторжение на украинские земли, но сможет ли он спастись от расплаты?

Наша редакция сообщала, что Зеленский назвал условие, при котором путин не выживет.

Кто станет президентом рф после путина: СМИ составили список кандидатов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!