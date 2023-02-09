Путин назвал человека, с которым он «сильно ругался»

Президент россии владимир путин выступил с рядом новых заявлений, касающихся войны в Украине и других тем.

Об этом сообщило российское пропагандистское издание «РИА Новости».

Сперва упомянем о том, что диктатор повторил классический кремлевский нарратив о том, что россия не начинала боевых действий, а якобы пытается их закончить. Вместо признания вины в войне он обвинил Украину в развязывании военных действия 8 лет назад в Донецкой и Луганской областях.

«Они истребляли народ, сколько можно было терпеть», – заявил путин.

По словам президента россии, в 2023 году ожидается «небольшой» рост российской экономики. Также он признался, что «сильно ругался» главой Минтранса савельевым и говорил ему, что больше внимания надо уделять закупкам отечественной техники.

Еще одним заявлением стало то, что остальные страны завидуют россии.

«Нам и сейчас завидуют – иначе бы не лезли к нам. Мы будем только укреплять себя изнутри и вовне», – сказал он.

Несколько ранее путин поделился несколькими историями, когда он оказался в рискованных ситуациях, находясь на борту самолета.

Ранее «Курсор» сообщал, что во время совещания с представителями Агентства стратегических инициатив россиянин случайно сказал путину, что существуют лучше страны, чем рф. Кремлевский диктатор сразу же это прокомментировал и заявил, что лучшей страной в мире якобы является россия. Он выразил надежду, что собеседник оговорился. Видео с этим моментом смотреть здесь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!