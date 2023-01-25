Представитель путина пригрозил миру «страшными последствиями» и резко высказался о войне в Украине

Кремль продолжает попытки запугать мир и распространяет тезисы о том, что поддержка Украины только усугубит положение этой страны.

В россии* опять заявили, что не видят дипломатического выхода из «конфликта» в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков в ходе конференц-колла.

Представитель путина заявил, что сейчас ситуация тревожная и дальше, по го мнению, будет только хуже.

«Если говорить о фактической ситуации в Европе и мире, то она чрезвычайно напряженная, и перспективы развития ситуации, с учетом линии НАТО под руководством США, не сулят никаких элементов разрядки», — заявил Песков.

Он также отметил, что еще год назад президент россии владимир путин предупреждал, что продолжение эскалации конфликта в Украине со стороны Запада будет иметь страшные последствия.

Песков попытался в очередной раз кого-то напугать и заявил, что поставки оружия Украине только ухудшают положение этой страны. По его словам, высказывания экспертов и аналитиков о том, что продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента, — совершенно не верны.

Он также отметил, что глава рф путин много раз предлагал Украине переговоры, но якобы руководство страны не идет на компромиссы. Последствия такого поведения, по его словам, будут страшными и могут затронуть весь мир.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.