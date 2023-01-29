Террорист гиркин рассказал, как отличить настоящего путина от двойников

Бывший офицер *фсб рф и террорист игорь гиркин (стрелков) рассказал о признаке, который отличает настоящего президента россии владимира путина от его двойников. По его словам, настоящий кремлевский диктатор избегает публичности и никогда не появляется в окружении толпы – для этого у него есть двойники.

«Настоящий путин владимир владимирович на Рождество один был в кремлевском храме. Священники боялись лишний раз к нему подойти. Наверное, там снайпер сидел и предупредил, что расстреляет их, если они приблизятся ближе 20 метров. Вот это настоящий владимир владимирович, который, когда показывают, что он принимает министров, он сидит на одном конце стола и рассматривает в бинокль, где там сидят вот эти», – сказал он.

Гиркин утверждает, что когда общественности показывают кадры с путиным, который обнимается с другими или награждает кого-то орденами, то на самом деле это двойники российского лидера.

«Я сразу когда вижу путина в толпе, я сразу понимаю, что речь о двойнике. А что болтает двойник, никто не знает. Пургу несет», – добавил он.

Ранее в украинской разведке заявили, что путин действительно болен, что является доказанным фактом. По словам заместителя начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, диктатор пытается чаще появляться в эфирах и перед публикой, несмотря на плохое самочувствие.

В силу этого кремль вынужденно использует его двойников, потому что после обострений путину нужно улучшать внешний вид, прежде чем возвращаться на экраны. Также в разведке считают, что в россии начался процесс смены власти, но он зависит от одного фактора.

«Курсор» сообщал, что Лукашенко идет на жертвы, чтобы не попасть под «дуло» кремля.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!