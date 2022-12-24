Путин неожиданно отменил поездку в нижний тагил: что произошло

Президент россии владимир путин* внезапно отменил запланированный визит в нижний тагил, где должен был посетить танковый завод. Неожиданное изменение планов главы кремля подогрело слухи об ухудшении его состояния здоровья.

Об этом пишет The Sun.

Издание напоминает, что это уже не первое отмененное мероприятие, в котором должен был принимать участие путин.

При этом отмечается, что в российском городе к приезду президента тщательно готовились не один день. В частности, дороги по вероятному маршруту вычистили, ограничили движение по городу и даже отменили открытие елки в одном из районов.

Впрочем, путин в нижний тагил не прилетел, несмотря на то, что его охрана была на месте, лимузин специально перевезли в город и возле аэропорта ждал кортеж. Почему визит диктатора отменили, неизвестно. Впрочем, таблоиды пишут о проблемах со здоровьем путина.

«Он выглядел нервным, шатался и иногда задыхался. Существует предположение, что он может страдать раком желудка или даже болезнью Паркинсона. Его видели покрытым плотным одеялом во время парада, а на прошлой неделе он раскачивался и невнятно разговаривал, держа бокал шампанского», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина, потому что политические институции внутри рф прекратят свою работу.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!