Путин о погибших от обстрелов россиянах: Система ПВО россии одна из лучших в мире

Диктатора не смутило множество жертв и около 100 раненых.

Президент *рф владимир путин обсудил с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым последствия войны в Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

Гладков утверждает, что якобы из-за украинских обстрелов в Белгородской области погибли 25 мирных жителей и были ранены еще 96.

«Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты. У нас 25 человек погибли и 96 человек ранено», – сказал он.

По словам губернатора, местная власть обеспечивает семьи погибших и раненых мирных жителей материальной помощью в таких же размерах, как и семьи военнослужащих.

«Мы приняли решение с начала специальной военной операции (войны – прим.ред.), что в случае ранения средней и тяжелой тяжести 500 тысяч (рублей – прим.ред.) выплачиваем, если происходит самое тяжелое, когда гибнет, то мы выплачиваем три миллиона рублей. И мы эти же решения распространили на мирных жителей. Мы выплачиваем те же самые суммы из бюджета, что и военнослужащим», – сказал Гладков.

Ответ путина оказался крайне любопытным. На фоне сведений о погибших он решил похвалить российское ПВО.

«Боевые действия показывают, что ПВО россии – одна из лучших в мире», – сказал он.

Также кремлевский диктатор вспомнил об американском зенитном ракетном комплексе Patriot, сказав, что в рф производят более чем в три раза больше ракет ПВО, аналогичных Patriot.

Ранее мы рассказывали, что офицер армии Израиля оценил эффективность «Панцирей», установленных на крышах москвы.

Также «Курсор» сообщал, что Германия передаст Украине танки Leopard.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!