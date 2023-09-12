Путин выступил с громкими угрозами в адрес Украины — названы новые цели подрывов

Главарь кремля угрожает атаковать украинские АЭС.

Российский главарь владимир путин* выступил с очередным абсурдным заявлением, сказав, что якобы "украинская ДРГ, обученная британскими инструкторами, готовила подрыв на АЭС в рф". В ответ он пригрозил "подходящими действиями".

Об этом глава ры заявил во время экономического форума во владивостоке, сообщают российские пропагандисты.

"Совсем недавно в результате боевых столкновений на нашей территории федеральная служба безопасности захватила неизвестных людей, несколько человек были уничтожены, остальных взяли в плен. Выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб. Цель у них была — нанести вред одной из наших атомных электростанций, взорвать линию высоковольтных электропередач с целью нарушить деятельность энергетической установки в конце концов. Это не первая попытка", — придумал глава кремля.

Разумеется, он не мог не впутать в свою фейковую историю спецслужбы Запада и США.

"На допросе они показали, что готовились под руководством британских инструкторов. Они вообще понимают, с чем они играют или нет? Они нас провоцируют на какие-то ответные действия по украинским атомным объектам, электростанциям ? Допускаю, что британские спецслужбы действуют по указанию американцев", – заявил путин.

Курсор писал, что путин придумал очередную абсурдную причину продолжения войны в Украине.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!