Путин переложил мобилизационные расходы на регионы рф — СМИ

Субъекты российской федерации* выделили на обеспечение мобилизованных почти 13 млрд рублей, а всего на поддержку войны в Украине — более 22 млрд. При этом новобранцы жалуются на плохое снабжение, отсутствие выплат и пытаются бунтовать.

Об этом говорится в материале FreeДОМ.

Отмечается, что на днях во время селекторного совещания президент рф путин рассказал, что в рамках частичной мобилизации 318 тысяч человек 49 тысяч уже находятся на передовой. Ответственность за экипировку войск хозяин кремля переложили на региональные власти. Им дали задание обеспечить солдат всем необходимым: от обмундирования до аптечек. Но солдаты признаются: их бросили воевать без ничего.

“Мы находимся где-то в полях Украины, нас как собак выкинули реально в поля. Ни лопат, ничего с собой нет, а из обмундирования только свое личное, что нам гуманитарная помощь помогла. Живем просто в поле, нет-нет привозят какую-то еду два раз в день”, — жалуются мобилизованные в одном из видеообращений.

Еще в одном говорится, что более 2 тысяч мобилизованных из кургана пошли воевать добровольно, но обещанных путиным выплат не получили.

“Где, администрация, обещанные ваши подъемные, где приостановки кредитов, где какие-то льготы семьям и что-то такое, что вы обещали?! Нет ничего, абсолютно ничего, сидим тут уже третью неделю, тянем из дома деньги, хотя надо их отправлять домой. Для какой цели мы здесь сидим, непонятно чего ждем без всякой финансовой помощи”, — заявили мобилизованные.

“Они даже в мирное время не могли обеспечить социальный нормальный уровень. Здесь на них возлагается обеспечение военных подразделений. Дотационные регионы просто не могут обеспечить эти мобилизационные задания”, — говорит политолог Виталий Ермоленко.

По его словам, в перспективе траты на мобилизованных продолжат возрастать. Поэтому правительство будет сокращать расходы на такие статьи, как культура, образование и спорт.

«Самостоятельно пополнять свои бюджеты российским регионам тоже будет сложно, поскольку вследствие мобилизации произошло сокращение рабочей силы: более 300 тыс. российских мужчин теперь не работают», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения. Также Зеленский предлагает народным депутатам продлить срок проведения в Украине всеобщей мобилизации.

Также Курсор информировал о том, что 30 сентября российский лидер владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!