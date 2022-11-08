Зеленский инициирует продление в Украине военного положения и всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду (ВРУ) законопроект о продлении военного положения.

Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Также Зеленский предлагает народным депутатам продлить срок проведения в Украине всеобщей мобилизации.

Отмечается, что соответствующие законопроекты переданы на рассмотрение руководства ВРУ. На данный момент их тексты не опубликованы.

Как известно, в последний раз Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации 15 августа – до 21 ноября.

Как сообщал Курсор, Киев может вернуться к переговорам с российской федерацией* после возвращения всех своих территорий в границах 1991 года, однако возвращения отношений с рф, которые были до войны, уже не будет. Об этом в интервью канадским телеканалам CTV и CBC заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, россияне «могут вернуть нам обратно нашу территорию, если они хотят переговоров».

«Они должны выйти с нашей земли, с территории нашего государства, оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить. Это справедливо. Чтобы говорить, надо отмотать до того момента, когда наши государства говорили. А это было до войны, до 2014 года. И с этой точки можно попробовать решить вопрос дипломатически», — сказал украинский лидер.

Также Курсор информировал о том, что 30 сентября российский лидер владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!