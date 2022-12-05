Путин подписал драконовский закон о запрете митингов

Президент россии владимир путин* подписал закон о запрете митингов в зданиях госорганов, вузах, школах, больницах и возле них, в аэропортах и портах, на вокзалах, на участках, где расположены церкви и у объектов жизнеобеспечения.
Об этом сообщает прокремлевское риа «новости».
Отмечается, что до сих пор в рф было запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.
Также новый закон предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест митингов, если это «обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта».
Как сообщал Курсор, Иран попросил помощи у российской федерации в подавлении массовых протестов путем обучения и предоставления оборудования для борьбы с уличными беспорядками.
Так, Тегеран попросил кремль послать советников, поскольку он готовится к длительной борьбе с протестующими, в то время как ресурсы в живой силе и в технике ограничены.
Секретные файлы, которые появились в распоряжении издания, также свидетельствуют о том, что Тегеран полагается на информацию из москвы, чтобы оценить собственную внутреннюю ситуацию. В частности, в документах есть упоминания, что россия прослушивает западные источники информации, чтобы дать Ирану оценки характера и силы протестного движения.
Также Курсор информировал о том, что в сентябре в россии на улицы городов вышли митингующие, недовольные объявлением президентом владимиром путиным всеобщей мобилизации.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!