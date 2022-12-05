Путин подписал драконовский закон о запрете митингов

Теперь в россии запрещены общественные собрания возле госучреждений, вузов, школ, больниц и «у объектов жизнеобеспечения».

Президент россии владимир путин* подписал закон о запрете митингов в зданиях госорганов, вузах, школах, больницах и возле них, в аэропортах и портах, на вокзалах, на участках, где расположены церкви и у объектов жизнеобеспечения.

Об этом сообщает прокремлевское риа «новости».

Отмечается, что до сих пор в рф было запрещено проводить митинги лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

Также новый закон предусматривает, что каждый регион может дополнительно вводить собственные запреты мест митингов, если это «обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта».

Как сообщал Курсор, Иран попросил помощи у российской федерации в подавлении массовых протестов путем обучения и предоставления оборудования для борьбы с уличными беспорядками.