Иран попросил помощи у российской федерации* в подавлении массовых протестов путем обучения и предоставления оборудования для борьбы с уличными беспорядками.

Об этом сообщает Iran International.

Отмечается, что Тегеран попросил кремль послать советников, поскольку он готовится к длительной борьбе с протестующими, в то время как ресурсы в живой силе и в технике ограничены.

Секретные файлы, которые появились в распоряжении издания, также свидетельствуют о том, что Тегеран полагается на информацию из москвы, чтобы оценить собственную внутреннюю ситуацию. В частности, в документах есть упоминания, что россия прослушивает западные источники информации, чтобы дать Ирану оценки характера и силы протестного движения.

Как сообщал Курсор, Иран активизировал усилия по борьбе с критиками режима, живущими за границей, а также планирует нападения на израильтян и граждан США, часто поручая атаки наемным местным доверенным лицам.

Среди пострадавших были члены еврейской общины и лица, имеющие связи с Израилем, а также диссиденты и СМИ, критикующие Тегеран. Информация издания основывается на правительственных документах и ​​интервью с 15 официальными лицами в Вашингтоне, Европе и на Ближнем Востоке.

Также Курсор информировал о том, что племянница верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, известная правозащитница Фариде Морадхани призвала иностранные правительства разорвать все связи с Тегераном в связи с жестоким подавлением народных беспорядков, вызванных смертью молодой женщины, задержанной полицией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!