В россии начались массовые митинги против мобилизации

Это происходит вечером в среду, 21 сентября, на улице Арбат, что в *москве, а также в екатеринбурге. Участники акций выражают свой протест против объявленной мобилизации.









Ранее мы рассказывали о реакции Владимира Зеленского на ядерные угрозы путина, а также о комментарии посольства Украины в Израиле касаемо мобилизации в рф.

Также «Курсор» сообщал, что боец ВСУ обратился к россиянам и сказал, что решение путина о мобилизации приведет их к гибели.

Помимо этого, в Украине открыли 30 дел относительно сексуальных преступлений российских оккупантов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!