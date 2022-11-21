Путин подписал закон о признании добровольцев ветеранами войны

В россии до сих пор официально не признают, что страна ведет войну против Украины.

Президент российской федерации владимир путин* подписал закон, согласно которому лица, добровольно отправившиеся на войну против Украины, получат в России статус ветеранов боевых действий.

Об этом сообщает министерство обороны рф в Telegram.

Согласно подписанному путиным закону, ветеранами (инвалидами) боевых действий признаются лица, призываемые правительством «в добровольческие отряды для оказания помощи вооруженным силам россии в выполнении задач специальной военной операции в Украине», говорится в заявлении кремля.

Ветераны и их семьи смогут получить доступ к льготам и мерам социальной поддержки, а те, кто станет инвалидом из-за травм, смогут подать заявление на увольнение в будущем.

Закон был одобрен советом федерации, верхней палатой русского парламента, 16 ноября.

Как сообщал Курсор, Украина будет готова к боевым действиям в зимние месяцы, ВСУ будут в «намного лучшем состоянии, чем их противники» благодаря поддержке, которую оказали США. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Курсор писал ранее, что недавно в кремле заявили, что допускают возможность проведения переговоров с западными странами, якобы для того, чтобы посадить Украину за стол переговоров. На это заявление отреагировали в Офисе президента Владимира Зеленского.