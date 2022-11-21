Украина готова к войне зимой намного лучше россии — Пентагон

Украина будет готова к боевым действиям в зимние месяцы, ВСУ будут в «намного лучшем состоянии, чем их противники» благодаря поддержке, которую оказали США.

«Мы многое сделали, чтобы подготовить украинцев к бою зимой и дать им возможность продолжать оказывать давление на наших противников в течение зимних месяцев», — сказал он.

Остин, отвечая на вопрос СМИ об Украине во время совместной пресс-конференции в Джакарте со своим индонезийским коллегой, сказал, что «трудно предсказать, как будут развиваться события и в какие сроки, но мы поддерживаем Украину до тех пор, пока сколько потребуется».

Как сообщал Курсор, Вооруженные силы Украины продолжают демонстрировать успехи на фронте, освобождая на юге и востоке страны населенные пункты от российской оккупации. И они не намерены останавливаться, пока не выгонят со своей территории все российские войска.

В Минобороны страны считают, что завершить войну с россией можно к концу весны 2023 года. Об этом в интервью Sky News рассказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

По его словам, Украина будет идти до конца, и неважно какой сценарий будет лежать на возможных переговорах с агрессором, потому что первое условие — вывод российских войск из всей территории Украины, включая Крым.

Курсор писал ранее, что недавно в кремле заявили, что допускают возможность проведения переговоров с западными странами, якобы для того, чтобы посадить Украину за стол переговоров. На это заявление отреагировали в Офисе президента Владимира Зеленского.