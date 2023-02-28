Путин подписал закон, связанный с ядерным оружием: подробности

Президент *россии владимир путин подписал закон о приостановке участия рф в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Об этом сообщает пропагандистское издание «ТАСС».

Согласно документу, действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия россии в договоре сможет принять глава государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Это произошло после того, как 22 февраля госдума единогласно приняла закон о приостановке участия рф в ДСНВ. Это позволит россии беспрепятственно испытывать и разрабатывать ядерное оружие.

Чуть ранее «Курсор» писал, что пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что россия не будет возобновлять участие в договоре по контролю над ядерными вооружениями с США до тех пор, пока Вашингтон не прислушается к позиции Москвы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!