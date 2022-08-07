Эрдоган цинично использует путина или как Турция «продала воздух»

Президент Турции Эрдоган продолжает проводить переговоры с путиным, обещая организовать украино-российские переговоры на высшем уровне. При этом президент Зеленский отказался от переговоров, пока деоккупация не закончится военным способом.

Переговоры между президентом Турции Эрдоганом и президентом путиным* ведутся на тему помощи в возможности договориться о мире с Украиной.

Российский публицист Андрей Пионтковский прокомментировал встречу президентов в Сочи.

По его словам, Эрдоган «продал» путину воздух, пообещав помочь договориться о мире с Украиной, а рф за это якобы не отреагирует на захват территорий в войне Армении с Азербайджаном.

При этом известно, что Украина откажется подписывать какие-либо договоренности о прекращении огня, и Эрдоган это понимает.

Понятковский уверен: «Отчаянное положение путина демонстрирует то, что он тоже это понимает, но хочет видеть свет в конце туннеля. Эрдоган циничным способом использует путина».

«Курсор» писал о встрече в Сочи: стали известны итоги переговоров путина и Эрдогана. Об итогах состоявшихся сегодня в Сочи переговоров сообщили российские власти. Теперь Турция будет применять способ частичной оплаты в рублях за российский газ.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!