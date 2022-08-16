Вмешательство ООН из-за ядерной угрозы: о чем будут говорить Антониу Гутерриш с Эрдоганом и Зеленским

Миссия генсека ООН в Украине напрямую связана с обеспечением инспекции МАГАТЭ на ядерный объект, угрожающий жизни и здоровью населения Земли.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в четверг посетит Украину и во Львове встретится с президентом Владимиром Зеленским и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Одной из тем переговоров Гутерриша и Зеленского станет ситуация вокруг Запорожской АЭС, которую угрожают взорвать войска рф*, и возможной инспекции МАГАТЭ на станцию.

При этом известно, что Украина выдвинула несколько условий россии для допуска миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Их на заседании Совбеза ООН озвучил постпред Сергей Кислица:

россия должна заявить, что принимает миссию МАГАТЭ без каких-либо условий,

не чинить препятствий проходу миссии со стороны Украины, разминировать АЭС и подходы к ней,

вывести войска, оружие и технику со станции.

Однако постоянный представитель россии при ООН небензя не поддержал предложения о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.

Вмешательство ООН и МАГАТЭ являются единственной надеждой людей, которые могут пострадать от ядерной катастрофы, поскольку ожидать адекватных действий от россии не приходится после многочисленных угроз применения ядерного оружия в адрес многих мировых стран.

«Курсор» писал, что эксперт рассказал, можно ли освободить Запорожскую АЭС военным путем.

Ранее редакция сообщала, что в Украине озвучили причину обстрелов россиянами Запорожской АЭС. Запорожская АЭС находится под обстрелами с прошлой недели.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!