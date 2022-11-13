Путин приказал демобилизовать студентов из «днр» и «лнр»

Президент россии владимир путин* поручил демобилизовать студентов из так называемых «днр» и «лнр», которых ранее призвали на военную службу.

Об этом сообщил пресс-секретарь путина дмитрий песков.

Речь идет о студентах, мобилизованных до вхождения республик в состав России.

«В настоящее время силы народной милиции интегрированы в вооруженные силы российской федерации после вступления днр и лнр в состав россии. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — сказал песков.

По его словам, теперь демобилизованных студентов направят домой, они продолжат обучение.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения. Также Зеленский предлагает народным депутатам продлить срок проведения в Украине всеобщей мобилизации.

Также Курсор информировал о том, что 30 сентября российский лидер владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!