Об этом сообщается на сайте кремля.

Российский президент владимир путин поучил кабмину министров рф принять меры по популяризации героев российской истории и фольклора, включая использование их изображений на сувенирах.

«Правительству российской федерации принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, включая использование изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления», — говорится в поручении.

Ответственным за исполнение назначен глава правительства рф михаил мишустин. Срок исполнения — 15 мая 2023 года. Перечень поручений принят по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий.

Как сообщал Курсор, президент россии владимир путин больше не скрывает свою настоящую цель – оккупацию Украины, при этом россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий. Об этом в своем Twitter написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, путин «абсолютно не умеет договариваться».

«Думаю, об этом знают все европейские лидеры, которые периодически с ним общаются. Он прямо заявляет о пренебрежении международным правом, желании захватывать территории и убивать украинцев до тех пор, пока не будут выполнены его требования. Решение очевидно — победа Украины», — написал Подоляк.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были пройти в Египте 29 ноября.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!