Путин прокомментировал ракетный удар по Украине

Российский диктатор заявил, что Украина якобы пыталась взорвать «Турецкий поток», а также якобы уже совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС.

Сегодня утром, 10 октября, по всей территории Украины россия* наносила ракетные удары, обстреливая инфраструктурные и гражданские объекты. Президент рф владимир путин впервые прокомментировал атаку на Украину.

Об этом сообщает «24 канал».

Глава кремля во время заседания Совбеза заявил, что удар по Украине нанесли в ответ «на теракты по территории россии». Утром минобороны и Генштаб рф предложил нанести удары высокоточным оружием большой дальности воздушного морского и наземного базирования якобы по объектам энергетики военного управления и связи.

Также он отметил, что в случае дальнейших терактов на территории рф, ответы будут жесткими и будут соответствовать уровню угроз, нанесенных его государству.

Путин отметил, что Украины якобы пыталась взорвать «Турецкий поток», а также якобы уже совершила 3 ​​теракта в отношении Курской АЭС.

«Курсор» писал ранее, что массированный обстрел украинских городов в понедельник, 10 октября, является военным преступлением. Всю россию и ее власти необходимо изолировать и создать трибунал, отметили в Офисе украинского лидера Владимира Зеленского.

Еще мы писали, что по словам генерала Вооруженных сил Австралии в отставке Мика Райана, российская армия уже довольно долгое время терпит поражение в войне против Украины. Он добавил, что россияне мало что могут сделать в ответ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!