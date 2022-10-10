Военные эксперты прокомментировали массированный ракетный обстрел Украины

По словам генерала Вооруженных сил Австралии в отставке Мика Райана, российская армия уже довольно долгое время терпит поражение в войне против Украины. Он добавил, что россияне мало что могут сделать в ответ.

«Российскую армию непрерывно бьют на поле битвы в Украине. И это ее единственный ответ — это научиться планировать и воплощать систематическую кампанию зверств против гражданских», — говорится в заявлении австралийского военного на его странице в Twitter.

Исследователь оборонной политики рф* Королевского колледжа Лондона Роб Ли отметил, что у россии имеются ограниченные запасы крылатых ракет. По его словам, при этом в кремле все-равно решили использовать их для нанесения массового удара по различным целям в Украине.

«Вполне возможно, это было сделано для внутреннего потребления после взрыва на Крымском мосту, а не чтобы заставить украинцев подчиниться (это бы не сработало)», — заявил он.

Ранее Курсор писал о массированном ракетном ударе по Украине. Россияне с самого утра понедельника наносят ракетные атаки по городам Украины. Число жертв и пострадавших пока неизвестно.

Курсор писал, что Россия ударила по Киеву: первые подробности. Сегодня туром после объявления масштабной воздушной тревоги в Украине прогремели взрывы в Киеве.

Курсор сообщал, что российские террористы нанесли ракетный удар по Запорожью. Армия рф проводит массированные обстрелы прифронтового города Запорожья, каждую ночь разрушая дома и убивая мирных людей, женщин и детей. Оккупанты давно превратились из военных в простых террористов.

Обстрелы Запорожья: спасатели под взрывами работают над завалами. Спасатели разбирают завалы разрушенного российскими обстрелами жилого дома в Запорожье.

Также Курсор информировал о том, что в Конгресс США внесены законопроекты о признании россии спонсором терроризма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!