Путин проведет новое заседание: чему оно будет посвящено

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На встрече выступит экс-президент россии.

В среду, 19 октября, президент *рф владимир путин намерен провести новое заседание совбеза. Об этом сообщает SVTV. Журналисты утверждают, что встреча будет посвящена: Вопросам нейтрализации угроз национальной безопасности в миграционной сфере;

Регулированию миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности;

Докладу зампреда совбеза дмитрия медведева. Также «Курсор» сообщал о том, что Украина разрывает дипломатические отношения с Ираном. Помимо этого, в российской области мобилизованных отправили домой из-за алкоголизма. * – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала: Рами Мадрих