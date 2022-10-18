Путин проведет новое заседание: чему оно будет посвящено

В среду, 19 октября, президент *рф владимир путин намерен провести новое заседание совбеза.
Об этом сообщает SVTV.
Журналисты утверждают, что встреча будет посвящена:
- Вопросам нейтрализации угроз национальной безопасности в миграционной сфере;
- Регулированию миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности;
- Докладу зампреда совбеза дмитрия медведева.
Также «Курсор» сообщал о том, что Украина разрывает дипломатические отношения с Ираном.
Помимо этого, в российской области мобилизованных отправили домой из-за алкоголизма.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!