Путин проведет новое заседание: чему оно будет посвящено

17:27, Сегодня
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владимир путин президент россии фото
Фото: depositphotos.com

На встрече выступит экс-президент россии.

В среду, 19 октября, президент *рф владимир путин намерен провести новое заседание совбеза.

Об этом сообщает SVTV.

Журналисты утверждают, что встреча будет посвящена:

  • Вопросам нейтрализации угроз национальной безопасности в миграционной сфере;
  • Регулированию миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности;
  • Докладу зампреда совбеза дмитрия медведева.

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Помимо этого, в российской области мобилизованных отправили домой из-за алкоголизма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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