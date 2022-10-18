Украина разрывает дипотношения с Ираном

По словам главы украинского МИДа, после того, как Иран стал участником преступления агрессии, Киев займет «очень четкую и честную позицию: прекратит Иран поставлять оружие россии – будем говорить о возобновлении отношений».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал президенту страны Владимиру Зеленскому предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном.

Об этом Кулеба заявил во время брифинга.

По его словам, дипотношения будут восстановлены, если Тегеран перестанет снабжать россию* оружием.

«С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, нанесенных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок по Ирану оружия россии, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном» , – сообщил глава украинского МИДа.

При этом Кулеба отметил, что Украина никогда раньше не занимала антииранскую позицию.

«Но после того, как Иран стал участником преступления агрессии, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие россии – будем говорить о возобновлении отношений», – добавил министр.

Как сообщал Курсор, накануне Киев обвинил Иран в смерти украинцев и призвал Запад к введению санкций. Об этом в своем Twitter заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

«Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Страна, подавляющая собственный народ, теперь передает ru-монстрам оружие для массовых убийств в центре Европы. Вот что означает незаконченное дело и уступки тоталитаризма. Тот случай, когда санкций точно мало», — отметил Подоляк.

Курсор сообщал, что украинским военным удается сбивать часть иранских дронов, которыми российская федерация* атакует города, но есть и те, которые поражают объекты. А все дело в отсутствии многоуровневой системы противовоздушной обороны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!