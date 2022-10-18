В российской области мобилизованных отправили домой из-за алкоголизма

Солдаты «синие ходят» и думают лишь о том, «как за бутылкой сбегать».

Депутат Госдумы *рф Андрей Гурулев рассказал, что некоторые мобилизованные из Забайкалья покинули учебные части, потому что страдали алкоголизмом.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам политика, в рамках мобилизации не удалось решить все вопросы, касающиеся «техники и боеприпасов». Процесс отправки россиян на войну в Украине «не обходится без шероховатостей». Он не смог озвучить некоторые возникшие проблемы, но якобы «их уже решили, практически».

Гурулев рассказал о мобилизованных россиян, испытывавших проблемы с алкогольными напитками. Депутат утверждает, что они «ходят синие» и «не хотят выполнять общую задачу из-за их морально-волевых качеств». Лечить мужчин насильно не планируют.

«Проблема существует. Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять общую задачу из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна – как за бутылкой сбегать», – сообщил политик.

По мнению Гурулева, призывать россиян, имеющих тяжелые формы алкоголизма, – оправданная мера, потому что у них «в карточке не написано» о зависимости. Он отметил, что «такие товарищи всё ещё встречаются», но их количество уменьшилось. Депутат предполагает, что многие алкоголики умерли «с помощью естественного отбора». Также политик утверждает, что он получает помощь в мобилизационных вопросах получает благодаря «прямому выходу на всё руководство в москве».

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