Путин провел беседу с президентом Азербайджана: подробности

Президент россии владимир путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает «ТАСС».

Президенты обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в том числе совместные проекты в сфере энергетики и транспорта. Также они говорили о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа и важности последовательных шагов для обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.

Ранее в украинской разведке рассказали, зачем путина «прячут» от людей.

Также «Курсор» сообщал, что путин поставил новую задачу, связанную с военными.

Помимо этого недавно пригожин признал, что российские оккупанты не смогут взять Бахмут.

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