По словам «повара путина», ВСУ активизируются по всем направлениям, подтягивая все новые и новые резервы.

Главарь чвк «вагнер» евгений пригожин* признал, что российские захватчики не смогут взять Бахмут, что никакого окружения украинских бойцов там даже близко нет, и что вокруг города ведутся жестокие бои.

«Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает «мясорубка», — заявил он в разговоре с журналистами.

По его словам, ВСУ активизируются по всем направлениям, подтягивая все новые и новые резервы.

«Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем. На сегодняшний день на севере идут тяжелейшие бои. Никаких предпосылок для окружения противника (ВСУ) в северных районах нет. Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то — вообще не понятно», — рассказал пригожин.

Всем, кто распространяет подобные слухи, он предлагает взять в руки автоматы и отправиться вперед на захват Бахмута.

Ранее Курсор писал, что украинский генерал поделился планами ВСУ. Украинские власти ведут переговоры по поводу получения дальнобойных ракет, способных достать до москвы.

Курсор сообщал, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Эксперты определили самые уязвимые направление фронта, по которым российская армия будет первоочередно наносить удары.

Кроме этого, что аналитики ISW раскрыли катастрофические потери армии рф на войне в Украине. На самом деле, данные Генштаба Украины весьма далеки от реальных цифр.

Также военный эксперт считает, что война в Украине уже прошла экватор. Это произошло после удачного контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, и после освобождения Херсона.

Напомним, что в кремле рассказали, когда закончится война в Украине. Пресс-секретарь президента россии дмитрий песков сообщил, на каких условиях россия готова прекратить военные действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!