В украинской разведке рассказали, зачем путина «прячут» от людей

Андрей Юсов подчеркнул, что путин* — нездоровый человек ни психологически, ни физически.

В СМИ давно распространяется информация, что президент российской федерации владимир путин серьезно болен и старается избегать массового скопления людей, поэтому на встречи вместо него выезжают двойники. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказала, почему главу кремля «прячут» от общественности.

Об этом пишет «24 канал».

По его словам, есть такая информация, что путин действительно болен. При чем, украинской разведке давно известно о плохом состоянии здоровья российского диктатора, но это не должно успокаивать украинцев, ведь и с плохим состоянием здоровья путин может нанести много вреда.

Андрей Юсов отметил, что президента рф действительно прячут от людей, но для того, чтобы убедиться в этом, не нужно использовать закрытые источники. Достаточно увидеть забавные длинные столы, за которыми он сидит, или одинокого диктатора в церкви на праздники, а также постановочные массовки вокруг нег.

В украинской разведке считают, что путина прячут не только из соображений безопасности, но очевидно и по медицинским соображениям. Он является ни психологически, ни физически здоровым, как и весь его режим и российское общество.

По словам Юсова, главу кремлю оберегают и прячут, потому что на его образе и на его личности сейчас держится современная рф.

«Курсор» писал ранее, что владимир путин подписал свой смертный приговор как диктатор. Политически он уже мертв, считает бывший сотрудник КГБ и российской разведки сергей жирнов. Путину стоило уйти на пенсию, но в 2022 году он увидел пример Казахстана и испугался.

Еще мы писали, что бывший офицер фсб рф и террорист игорь гиркин (стрелков) рассказал о признаке, который отличает настоящего президента россии владимира путина от его двойников. По его словам, настоящий кремлевский диктатор избегает публичности и никогда не появляется в окружении толпы – для этого у него есть двойники.

Напомним, что у российского президента владимира путина нашли личный бронепоезд, которым он пользуется с 2021 года. Поезд главе кремля потребовался для поездок в личные резиденции.