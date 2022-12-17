Путин провел встречу с шойгу и другими чиновниками: что они обсуждали

Утверждается, что диктатор «работал в штабе в течение всего дня».

Президент *рф владимир путин посетил объединенный штаб родов войск, участвующих в войне в Украине.

Об этом сообщает SVTV News.

В пресс-службе кремля сообщили, что диктатор «работал в штабе в течение всего дня» 16 декабря, заслушав доклады о ходе «спецоперации» и предложения военных по «ближайшим и среднесрочным действиям».

Судя по фото и видео, вместе с путиным в штабе присутствовали министр обороны сергей шойгу, начальник генштаба валерий герасимов и командующий объединенной группировкой войск в Украине сергей суровикин. Где именно провели совещание — не сообщается.

Ранее стало известно, что в россии продлили срок военной службы и заявили, что частичная мобилизация не завершена.

«Курсор» сообщал, что Зеленский заявил, что готов выйти на ринг с путиным.

Помимо этого глава ЦРУ рассказал, как сотрудничество Ирана и россии повлияет на Ближний Восток.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!