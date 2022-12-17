Зеленский заявил, что готов выйти на ринг с путиным

Украинский лидер утверждает, что «готов хоть завтра».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов выйти на ринг для единоборства с *владимиром путиным.

Об этом он сообщил в интервью LCI.

«Настоящий мужик, если он хочет передать кому-то сообщение или если он хочет набить ему морду — он делает это сам. Готов хоть завтра на единоборство с путиным», – заявил Зеленский.

«Курсор» сообщал, что аналитики ISW рассказали, с какой целью путин посетит Беларусь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!