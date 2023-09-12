Путин публично высмеял «удравшего» в Израиль Чубайса

Главарь кремля попробовал пошутить, назвав Чубайса «Мойшем Израилевичем».

Главарь рф владимир путин*, выступая сегодня на восточном экономическом форуме (ВЭФ) во владивостоке, прокомментировал отъезд из рф Анатолия Чубайса.

Путин заявил, что ему «показали какую-то фотографию из интернета, где [Чубайс] больше не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич».

Путин продолжил, сказав, что «Чубайс зачем-то прячется».

«Зачем он это делает, чего он удрал? В Израиле даже перешел на нелегальное положение. Нафига ему это нужно, я не понимаю», — добавил глава рф.

По его словам, в «роснано», которым управлял Чубайс, осталась большая финансовая дыра. «Цифры большие, но не буду называть», — сказал путин.

Кремлевский глава также упомянул сооснователя «яндекса» Аркадия Воложа, тоже уехавшего в Израиль.

Комментируя антивоенное заявление бизнесмена, путин пожелал Воложу здоровья и чтобы ему «там хорошо жилось»

«Нас это не задевает. Но в целом чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала», — заявил путин.

Курсор ранее писал, что Чубайс рассказал, владеет ли он недвижимостью в Израиле и намерен ли тут остаться.

Кроме того, мы сообщали, что израильский бизнесмен Леви ведет переговоры о покупке дочерней компании российского Яндекса - СМИ.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!