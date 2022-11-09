Путин пытается выиграть время, заявляя о готовности к переговорам с Украиной — СМИ

Заявления путина и его приспешников об открытости к переговорам с Украиной является всего лишь попыткой затянуть время для того, чтобы изменить ситуацию на фронте в свою пользу. путин не демонстрирует готовность к переговорам. Если бы россия хотела сесть за стол переговоров, то прекратила бы убивать украинцев, уничтожать энергетическую систему страны, обстрелы жилых кварталов, не объявляла мобилизацию дополнительных 300 тысяч военнослужащих и не продолжала бы шантажировать мир, используя ядерное оружие в качестве рычага давления.

Об этом говорится в статье на сайте aktualnezpravodajstvi.cz.

Власти россии делают все возможное, чтобы остановить военную помощь Запада, стран НАТО для Украины, так как понимают, что россия фактически проиграет войну, развязанную против Украины. Также россияне не могут противостоять героизму украинцев, решимости украинских воинов, которые получают военную помощью с Запада.

В статье говорится, что единственное реалистическое предложение о возможных переговорах с россией — это немедленное прекращение путиным войны против Украины и вывод российских войск за границы по состоянию на 1991 год.

С четвертого дня полномасштабного вторжения Украина и рф проводят мирные переговоры, гланые задачи которых — прекращение огня, выведение российских войск с территорий, захваченных после 24 февраля, и подписание договора о гарантиях безопасности для Украины.

Украина провела все необходимые процедуры для переговоров. В частности, Украина сформировала переговорную группу, президент подписал соответсвующий указ, проводились переговорные процессы. Однако россия выдвинула условия, которые поставили бы Украину в фактическую зависимость от России. В частности, основные требования москвы — демилитаризация, различные ограничения, например запрет вступления в НАТО, размещения вооружения. Все эти требования позволили бы путину фактически управлять Украиной и вводить российские войска на ее территорию. Фактически, Украины бы стала колонией россии.

Однако на сегодняшний день ситуация поменялась в первую очередь на поле боя в пользу Украины. Теперь любое решение будет соприкасаться с настроением народа Украины и его вооруженных сил.

Отмечается, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с рф. Переговорная позиция Украины известна и открыта для всех, в первую очередь для россиян. Кроме этого, Украина уже имела опыт компромиссных переговоров с россией, которые и привели к нынешней войне. Поэтому теперь Украина намерена вести переговоры с россией совсем на других принципах, учитывая и то, что сейчас россия является угрозой всему миру. Однако сейчас москва не готова к серьезным переговорам, а готова только к требованию капитуляции со стороны Украины.

Власти Украины настаивают не только на прекращения войны, а на получении гарантий, что подобная агрессия со стороны россии в будущем не повторится. Потому что, если войну остановить в определенной точке, то это приведет к фактическому закреплению определенной территории за россией, а такая позиция недопустима.

Любое давление и принуждение Украины к переговорам с москвой со стороны других стран необходимо рассматривать как вмешательство во внутренние дела Украины. Если сейчас сесть за стол переговоров с россией и остановить войну на текущей стадии, то в дальнейшем угроза нависнет как над Украиной, так и над другими соседними государства, особенно Европы.

Ведь верить путину — это себя не уважать. президент рф ищет поддержки и союзников, потому что ему тяжело противостоять давлению мирового сообщества и героизму воинов Украины. Но именно политическая, экономическая, военная поддержка партнеров Украины в этой войне помогала и далее будет помогать украинцам выиграть этот бой против мирового зла.

Единственно возможные переговоры сейчас – переговоры на поле боя. Других вариантов нет.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения. Также Зеленский предлагает народным депутатам продлить срок проведения в Украине всеобщей мобилизации.

Также Курсор информировал о том, что 30 сентября российский лидер владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!