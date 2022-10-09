Путин пытается заставить Лукашенко вступить в открытую войну против Украины, — ГУР

Беларусский лидер готов отдать все что у него есть, пусть это использует рф, но чтобы из беларуси непосредственно не вступали в войну против Украины.

Российская федерация* пытается вовлечь беларусь в открытую войну с Украиной.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

“Мы видим мероприятия, проводимые рф для того, чтобы заставить руководство беларуси вступить в открытую войну. Постоянно проводятся встречи путина и лукашенко, где обсуждается этот вопрос, и путин пытается склонить Лукашенко к этому решению», — сказал Скибицкий.

По его словам, на сегодняшний день у границы Украины с беларусью сосредоточено 6 батальонов. Это и механизированные батальоны, это и батальоны воздушно-десантных войск так называемого командования сил специальных операций.

«Лукашенко готов отдать все что у него есть, пусть это использует рф, но чтобы из беларуси непосредственно не вступали в войну против нашей страны. Насколько долго будет такая ситуация, будет зависеть от того, как будут развиваться события на фронте и вообще, как будут развиваться события в войне россии против нашего государства”, – отметил представитель военной разведки Украины.

Как сообщал Курсор, мид беларуси вручил ноту послу Украины в Минске Игорю Кизиму, где утверждает, что Украина якобы планирует нанести удар по Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

«Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инcинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана рф по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины ”, – говорится в сообщении МИД Украины.

Также Курсор информировал о том, что беларусь совместно с россией готова развернуть региональную группировку войск для защиты союзного государства якобы на фоне угроз со стороны соседних стран.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!