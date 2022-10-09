Беларусь обвинила Украину в подготовке нападения: озвучены подробности

Украинскому послу в Беларуси вручили ноту из-за якобы подготовки нападения со стороны Украины – МИД Украины.

МИД Беларуси вручил ноту послу Украины в Минске Игорю Кизиму, где утверждает, что Украина якобы планирует нанести удар по Беларуси.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

«Эта информация не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем очередные инcинуации белорусского режима. Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может быть частью плана рф* по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины ”, – говорится в сообщении МИД Украины.

Также в украинском дипломатическом ведомстве призвали народ Беларуси не подвергаться провокациям и пропаганде.

«Украина никогда не посягала на чужие территории. Мы четко придерживаемся основополагающих норм и принципов международного права и Устава ООН”, – подчеркивают в заявлении.

Накануне Министр обороны Беларуси Виктор Хренин анонсировали поставки нового вооружения — ОТРК «Искандер» и ЗРК «С-400». Также он сообщил о «презентации боевых беспилотных комплексов».

Вместе с тем в Генеральном штабе ВСУ в конце сентября сообщили, что фиксируют определенную военную активность на территории Беларуси.

Ранее Курсор информировал о том, что мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки. Момент взрыва зафиксировали камеры.