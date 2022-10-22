Бороться с алкоголизмом нужно не запретами, а предложениями личностного развития в интересном деле.

Об этом заявил президент россии владимир путин на встрече с губернатором магаданской области сергеем носовым*, сообщают российские СМИ.

«Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет», — сказал лидер страны-агрессора.

По словам путина, россия в этом отношении придерживается общепринятой практики.

«Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты», — добавил он, резюмировав, что «проблема — решаемая».

Как сообщал Курсор, президент рф путин не отказался от захвата Украины, он отложил его и пытается обмануть весь мир и убедить в своих миролюбивых намерениях. Об этом пишет словацкое издание infodnes.sk. Отмечается, что единственное, что может остановить российского лидера, — это сила и оружие.

«Запад не имеет права предавать Украину после 8 месяцев непрерывной поддержки. Защищать украинское небо западными образцами ПВО, спасать жизни украинских женщин и детей, вооружать ВСУ, которые остановят русскую орду, — дело чести и инвестиция в мирное будущее всего цивилизованного мира», — говорится в материале.

Курсор писал ранее, что по словам эксперта, если украинские защитники пригрозят врагам окружением, то оккупантам придется покинуть Херсон. Речь идет о военных рф, находящихся к западу от реки Днепр.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!