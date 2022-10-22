Путин не отказался от захвата Украины, а лишь отложил эти планы — СМИ

Запад не имеет права предавать Украину после 8 месяцев непрерывной поддержки. Помощь ВСУ, которые остановят русскую орду, — дело чести и инвестиция в мирное будущее всего цивилизованного мира.

Сегодня россия* крайне истощена, но не полностью побеждена. Президент рф путин не отказался от захвата Украины: он отложил его и пытается обмануть весь мир и убедить в своих миролюбивых намерениях.

Об этом пишет словацкое издание infodnes.sk.

Отмечается, что единственное, что может остановить российского лидера, — это сила и оружие.

«Запад не имеет права предавать Украину после 8 месяцев непрерывной поддержки. Защищать украинское небо западными образцами ПВО, спасать жизни украинских женщин и детей, вооружать ВСУ, которые остановят русскую орду, — дело чести и инвестиция в мирное будущее всего цивилизованного мира», — говорится в материале.

Издание напоминает, что утром 22 октября россия нанесла массированные ракетные удары по критически важной инфраструктуре в восьми областях Украины. При этом большая часть ракет была уничтожена в воздухе, в частности, сбиты все 5 ракет, летевших в сторону Киева. В городах Луцк, Ровно и Хмельницкий наблюдаются перебои со связью, электро- и водоснабжением, а в некоторых районах городов не работает промышленность.

Как отмечается в статье, россия понесла катастрофические потери на фронте: ВСУ получили полный огневой контроль над правобережной частью Херсонщины, в последние дни оккупанты продвигаются на левобережную часть Херсонщины. область понесла огромные потери при форсировании Днепра.

«Ракетные обстрелы мирных украинских городов — это не только террор, но и месть путина, которого весь мир полностью игнорирует, а россия стала синонимом террористического государства. Российский военно-промышленный комплекс работает круглосуточно и без выходных, производя и поставляя военным ракеты, с помощью которых путин пытается разрушить … энергетическую инфраструктуру перед зимой. Это прямой шантаж и попытка заставить Украину пойти на переговоры», — пишет издание.

По мнению авторов материала, путин хочет тактической паузы, после чего мначать еще одно полномасштабное вторжение: повторение 24 февраля.

«Когда это будет — вопрос времени и позволит ли цивилизованный мир Путину реализовать этот план», — резюмирует издание.

Как сообщал Курсор, вице-маршал авиации войск Британии в отставке Шон Белл считает, что россиянам будет трудно сбежать из Херсона.

Курсор писал ранее, что по словам эксперта, если украинские защитники пригрозят врагам окружением, то оккупантам придется покинуть Херсон. Речь идет о военных рф, находящихся к западу от реки Днепр.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!