Путин рассказал, почему россия напала на Украину

Президент *рф владимир путин во время выступления на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» высказался о причинах полномасштабного российского вторжения в Украину.

По словам диктатора, правительство Украины открыто заявило, что не намерено выполнять Минские соглашения.

«Мы должны были что-то делать с Донбассом: люди восемь лет под обстрелами живут, которые продолжаются до сих пор. Мы должны были что-то решить: признать независимость. Но признать и бросить нельзя – они сами не выживут. Значит мы должны были их включить в состав российского государства. Киев продолжает обстрелы и очередные военные операции – значит мы должны были проводить операцию. Ну чего ждать, пока они начнут. Это неизбежная логика событий», – заявил путин.

Помимо этого, президент россии перечислил условия применения ядерного оружия: угроза безопасности и территориальной целостности страны. Однако, есть нюанс – в военной доктрине нет упоминаний о территориальной целостности:

«российская федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против российской федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Решение о применении ядерного оружия принимается президентом российской федерации»

Это не единственное, о чем заявил путин в рамках мероприятия. В частности, он высказался о ядерном оружии, а также озвучил другие тезисы, касающиеся Запада и войны в Украине.

Также «Курсор» сообщал, что путин тратил миллиарды, чтобы взять под контроль Беларусь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!