Путин разрешил украинцам въезжать в россию без виз

Гражданам Украины теперь "позволено" посещать территорию страны-агрессора по внутренним паспортам.

Российский диктатор владимир путин* подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины.

Об этом сообщают СМИ государства-террориста.

Согласно документу, такие люди могут пересекать границу россии без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

Также это можно сделать по удостоверению личности на возвращение в Украину - таким образом допускается только выехать в эту страну. В случае с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке.

Допускается в том числе въезд в россию по документам, срок действия которых истек. Граждане Украины, у которых нет действительных документов, могут в порядке исключения выехать из россии в сопредельные государства через сухопутную границу на основании копии заключения об установлении личности иностранного гражданина, выдаваемого территориальным органом МВД рф. Также допускается выезд по истекшим документам.

Ребенок, являющийся гражданином Украины, может выехать из россии совместно с одним из своих законных представителей либо с другим взрослым, у которого есть на это нотариально оформленное согласие.

Как сообщал Курсор, владимир путин подписал указ, устанавливающий осеннюю призывную кампанию, призывающую на обязательную военную службу 130 тысяч россиян. Все мужчины в рф обязаны пройти годичную военную службу в возрасте от 18 до 27 лет или пройти эквивалентную подготовку во время получения высшего образования.

Также Курсор писал о том, что новый опрос показал, снизилось ли доверие россиян к путину и его правительству.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!